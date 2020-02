Eurolega Olimpia: vietato fallire con Khimki

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce dal pesante tonfo in Coppa Italia, l'Olimpia si appresta a ospitare il Khimki (alle 20.45, diretta Eurosport Player). Una gara vitale per il sogno Final Eight di Eurolega. Milano è attualmente ottava e non può permettersi altri passi falsi. Di fatto si tratta di uno scontro diretto per un posto nei playoff: «si tratta di una partita complicata, perché veniamo dall'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia che ancora brucia, quindi l'aspetto mentale sarà decisivo. Non possiamo piangerci addosso e viceversa dovremo aggredire la partita. Giochiamo con una squadra di enorme potenziale offensivo contro cui sarà fondamentale difendere, avere equilibrio e attaccarli sotto canestro», le parole di coach Messina.

Assenti, per infortunio Nedovic (stiramento all'adduttore della gamba destra) e Burns (problema al ginocchio). Rodriguez, anima dell'Olimpia, chiama a raccolta i tifosi: «Stiamo lavorando per migliorare, ci nutriremo come sempre dell'energia del nostro pubblico».

