Eurolega, Olimpia stasera al Forum è una sfida Real

Archiviata la pratica Panathinaikos, l'Olimpia è pronta per la grande sfida al Real Madrid (stasera al Forum, palla a due alle 20,30). I blancos sono secondi in Eurolega, davanti proprio ai biancorossi. Arrivano da sette vittorie nelle ultime otto gare giocate.

Assenti coach Laso e Heurtel, fermati dal Covid. Tutti presenti in casa AX. «Controllare il ritmo, i rimbalzi e muovere bene la palla in attacco saranno una volta di più gli aspetti fondamentali della nostra partita», le parole di coach Messina. Gli fa eco Rodriguez, ex Real Madrid (sei stagioni): «Giochiamo una partita difficilissima, contro una delle squadre che giocano meglio in Eurolega. Hanno una grande forza interiore, non solo con Tavares. Sappiamo che ci aspetta una sfida del livello più alto». Sarà anche la Sandro Gamba Night con Milano che omaggerà la leggenda biancorossa classe 1932 capace di vincere 10 scudetti in 15 anni con l'Olimpia.



