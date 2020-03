Eurolega: Olimpia-Real si gioca domani a porte chiuse

Fabrizio Ponciroli

MILANO È ufficiale: Olimpia Milano-Real Madrid, in programma domani sera alle 20.45 al Forum (diretta Eurosport Player) e valida per il 27esimo turno di Eurolega, si giocherà ma a porte chiuse.

A renderlo noto è stata la stessa società milanese attraverso un comunicato in cui si evince la decisione presa in accordo con Eurolega e in rispetto alle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Assago. La squadra di Messina è reduce dal pesante ko sul campo dello Zalgiris Kaunas (105-97 il finale) che ha complicato ulteriormente la corsa alle Final Eight. I biancorossi hanno perso sette delle ultime otto gare europee e, attualmente, sono scivolati al 12esimo posto in classifica (11-15 il record dell'Olimpia).

Intanto brutte notizie dall'infermeria. Rodriguez, uomo chiave dell'AX, ha riportato, in quel di Kaunas, uno stiramento al muscolo vasto mediale della coscia sinistra ed una distorsione alla caviglia sempre sinistra. In casa biancorossa piove sul bagnato.

Dopo un inizio di stagione positivo, principalmente in campo europeo, l'Olimpia sta attraversando un periodo nerissimo. Eliminata dalla Coppa Italia, lontanissima dai playoff di Eurolega, ora dovrà sfidare il Real Madrid senza l'apporto dei propri tifosi. Messina non è (ancora) in discussionee, ma continua la saga negativa dei grandi tecnici in difficoltà (seria) a Milano.

