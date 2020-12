EUROLEGA 72-69

Fabrizio Ponciroli

E due. L'Olimpia, dopo aver abbattuto il Fenerbahce, riesce nell'impresa di vincere anche in casa dell'Efes (72-69 il finale). Un successo da ricordare a lungo, visto che i biancorossi non avevano mai vinto alla Sinam Erdem Sports.

In 15 tentativi, si tratta della prima vittoria milanese. Da rimarcare le prove di Punter (18 punti) e di un Rodriguez decisivo nel convulso finale quattro punti ma otto assist). Equilibrio nel primo quarto, poi Milano inizia a giocare in maniera sfavillante, sia in difesa che in attacco.

In un amen, +17 per gli ospiti. Alla ripresa, d'improvviso, Milano smette di giocare. Arriva un parziale clamoroso dei padroni di casa che ritornano a contatto (21 a 6 di parziale per i turchi). L'Olimpia sembra alle corde. L'Efes mette la testa avanti. Messina si affida a Punter e Rodriguez che rispondono alla grande. Parziale di 7 a 0 per l'Olimpia che scappa a +4 a 1'51 dalla sirena. Finale al cardiopalma. Micic sbaglia, Milano gioisce. «Abbiamo avuto un momento no nel terzo periodo ma ci siamo ripresi. Dobbiamo essere più forti mentalmente», le parole di Punter. Milano tornerà in campo, al Forum, contro Sassari con la voglia di rimettersi immediatamente in careggiata. La squadra di Messina, di fatto, non si sta riposando mai in questo super affollato mese di dicembre in cui, alla fine, giocherà la bellezza di 12 gare totali.

