Estintore contro l'autista di nuovo paura sulla 91

Prima ha litigato con una coppia, immigrati anche loro, poi, richiamato alla calma dall'autista del bus su cui si trovavano, lo ha colpito con il getto di un estintore e ha fatto resistenza sia con gli addetti alla sicurezza aziendale giunti per primi sul posto sia con gli agenti di polizia intervenuti subito dopo. Alla fine è stato immobilizzato e arrestato.

L'episodio è accaduto nella serata di martedì sulla 91, l alinea filobus spesso al centro delle cronache per episodi di violenze e aggressioni. Il giovane immigrato, un egiziano di 23 anni, irregolare e senza una dimora fissa, intorno alle 21 ha cominciato a litigare con una coppia di nordafricani, un uomo e una donna. La lite animata e il crescendo di urla hanno costretto l'autista a intervenire. L'egiziano a quel punto ha afferrato un estintore dal mezzo e ha indirizzato il getto contro il conducente, scatenando un fuggi fuggi nel filobus, imbrattato di polvere bianca.

Quando sono arrivati gli addetti alla security dell'Atm, il ragazzo li ha affrontati spaccando una bottiglia e poi ha sradicato un palo di legno dal terreno minacciando anche gli agenti di una volante, prima di essere bloccato. L'autista è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA