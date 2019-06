Estate, voglia di concerti. Oggi al Parco Tittoni di Desio arriva Carmen Consoli. La cantantessa siciliana propone i pezzi della sua carriera ventennale e la sua bella voce potente (ore 21.30, biglietti 28 euro).

Sempre questa sera, al Mare culturale urbano, ci si scatena a ballare con Edoardo Vianello e le sue hit intramontabili, perfette per l'estate: dai Watussi ad Abbronzatissima (ore 21.30, via Gabetti, 15, ingresso libero). E al Castello Sforzesco il chitarrista Franco Mussida suona con i suoi 70 allievi della scuola di musica del Cpm (ore 21, ingresso libero). Anche il reggae in salsa italica degli Africa Unite non può lasciare indifferenti. Domani al Carroponte il gruppo è con la formazione di archi Architorti e presenta il disco Un tempo reale (ore 20, via Granelli, 10 euro). (P.Pas.)

