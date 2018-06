Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Estate, le notti si allungano, sale la voglia di scappare dalla città, anche solo per una sera. Cercando il fresco, le stelle e magari anche un po' di teatro. Nel cuore di una Brianza ancora intatta (esiste, esiste), va in scena Il Giardino delle Esperidi (foto), il festival che unisce l'arte della scena al piacere di un'immersione profonda nel paesaggio tra boschi, piccolo borghi, antiche corti e palazzi nobiliari. Ricco il programma, da domani all'8 luglio, con spettacoli, performance site spefic e appuntamenti per bambini nella zona del Monte di Brianza.Apre domani la compagnia Riserva Canini con Il mio compleanno, teatro d'ombre e di figura a servizio di una storia ispirata a Oliver Sacks. Dal Cile l'eccentrico David Zuazola con The game of time, fantasmagoria di narrazioni a conclusione di un itinerario di dodici ore en plein air con incursioni teatrali (24 giugno, Cascina Boggia, Ello). I prati e i boschi di Figina (Galbiate) sono il palco naturale di Arianna e Tesea, variazioni sul tema mitologico del labirinto a cura di Pleiadi Art Production (29 giugno), mentre le stanze di Palazzo Gambassi a Campsirago accolgono Folliar di Astorri/Tintinelli, partitura per due clown beckettiani con innesti da Thomas Bernhard. E poi la danza con Trieb_L'indagine di Chiara Ameglio da Dürrenmatt. Si chiude l'8 luglio, con il concerto di Vale & The Varlet.