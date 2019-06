Estate alle porte, ma la classica non mette ottoni e violini nelle custodie. Ci sono innumerevoli appuntamenti disseminati in giro per Milano.

Da segnalare i sette concerti pomeridiani al sabato (ore 18), tre concerti mattutini alla domenica (ore 11) dei Pomeriggi Musicali nel suggestivo Chiostro della Magnolia per I Pomeriggi alle Stelline: la rassegna, al settimo anno, è prevista da domenica 16 giugno al 3 agosto. Ad aprire l'agenda domenica è l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Fabrizio Ventura, con Angela Citterio solista nel Concerto per flauto e orchestra di Ibert, cui segue la celebre Sinfonia 40 di Mozart.

Preludio musicale dedicato a Leonardo da Vinci quello di domani 15 giugno della rassegna Milano Arte Musica, il festival internazionale di musica antica giunto alla edizione numero 12. Alla Sala della Balla del Castello domani Musica per il Bestiario di Leonardo e domenica Musica nella Milano leonardesca (ore 18, ingresso libero), con l'Istituto di musica antica della civica Claudio Abbado. La rassegna apre ufficialmente il 25 giugno con il suo programma dedicato alle barocche e rinascimentali: tanti appuntamenti disseminati in chiese e luoghi di superbo fascino, aumentato da una città più silenziosa e quindi più vivibile.

