Estate a Monza, non si chiude per ferie.

Il programma Summer Monza 2019 oggi entra nel vivo con Vittorio Sgarbi che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico del capoluogo, spaziando tra storia, arte e letteratura (ore 21, piazza Roma). Domani, primo giorno d'estate, sarà la volta della Festa della Musica. Dalle ore 21 sul palco di piazza Roma si susseguono Alberto Fortis, Gatto Panceri, Dario Baldan Bembo, Livio dei Camaleonti, Paky dei Nuovi Angeli, Cecilia Gayle, Vittoria Iannaccone, e altri.

E se nel weekend ai Boschetti Reali l'appuntamento è soprattutto per le famiglie con giochi per bimbi, fiabe, musica, burattini, il clou sarà lunedì, san Giovanni, patrono di Monza. Musica classica, premiazione dei monzesi benemeriti e i fuochi d'artificio dalle 22 al Parco di Monza.

Naturalmente gli appuntamenti proseguono tutta l'estate. Info comune.monza.it. (P.Pas.)

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

