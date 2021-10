«Essere sindaco di Milano è il mestiere più bello del mondo. Sono orgoglioso di questa città, dei milanesi e delle milanesi». Il sindaco uscente Giuseppe Sala, ricandidato per il centrosinistra, cerca il bis «lavorando sodo, a testa bassa».

I sondaggi la danno in testa. Cosa prova nel vederli? È orgoglioso?

«Il motto di questi ultimi giorni di campagna resta #testa bassa e pedalare. Non dobbiamo dare nulla per scontato continuando a raccontare la nostra idea di città, casa per casa, telefonata per telefonata. I sondaggi non sono voti: il dato che mi piace di più dagli ultimi sondaggi riguarda il gradimento dei milanesi nei confronti della nostra amministrazione, mai sotto il 58%. Questo vuol dire che, comunque andrà a finire, abbiamo fatto cose apprezzabili».

Le periferie erano, a suo dire, «un'ossessione». Lo sono ancora? E da lì che bisogna ripartire? Come?

«Piuttosto che di periferie, dobbiamo occuparci dei quartieri e della loro identità»

Ovvero?

«Realizzare la città in 15 minuti, per portare tutti i servizi in tutti i quartieri; e realizzare una città sempre più integrata, connessa, semplice per i cittadini, con una particolare attenzione ai più fragili».

Sta lavorando molto sul prolungamento delle metropolitane.

«Le metropolitane sono la soluzione più efficace e accettabile dal punto di vista ambientale al tema dei trasporti cittadini. Ma solo il loro prolungamento all'hinterland le fa diventare una soluzione globale che risolve in modo integrato il grande peso che Milano tributa all'arrivo delle centinaia di migliaia di persone che ogni giorno la raggiungono per il loro lavoro».

Come sono mutate le priorità di Milano con la pandemia?

«La pandemia ha cambiato le nostre certezze mettendo in luce la necessità di riconsiderare la salute come una delle nostre priorità fondamentali. Sono emersi i limiti drammatici di un sistema sanitario completamente incentrato sui grandi ospedali. Intendiamo ridare alla sanità una dimensione territoriale più efficace istituendo in ogni municipio le Casa della salute, presidi medici e territoriali di prossimità».

Le prime delibere in caso di rielezione?

«Prima di tutto ci metteremo al lavoro per accogliere e gestire i fondi del Pnrr, dando notizia alla città delle loro destinazioni. Assumeremo 500 vigili pronti a lavorare in strada. Realizzeremo un piano straordinario di riqualificazione della nostra residenziale pubblica, chiedendo anche alla Regione di operare sul patrimonio Aler».

Il centrodestra sta premendo sulla sicurezza. C'è davvero molto da fare?

«I dati sulla criminalità a Milano sono in calo costante da 10 anni. Questo mi fa dire che la sicurezza è certamente uno dei temi, ma non è nostro il problema principale. In ogni caso l'assunzione immediata di 500 vigili migliorerà ulteriormente la situazione».

Cosa la distingue dal suo principale competitor, il candidato del centrodestra?

«L'idea di città: la nostra è verde e orientata al futuro; la loro è grigia è orientata al ritorno a un passato non particolarmente brillante».

Alcuni aggettivi per definire la sua Milano?

«Milano sempre più Milano: più semplice, più verde, più connessa, più giusta, più internazionale»

E per definire Sala sindaco?

«Incorruttibile, indipendente e capace».

Che Giunta ha in mente?

«A Milano c'è una classe politica giovane e preparata a cui va dato spazio. Se vincerò avrò una vicesindaca donna, perché la parità di genere è una delle nostre priorità. Le scelte degli assessori saranno fatte sulla base dei risultati elettorali, mantenendo sempre fede a principi di competenza e di passione politica e civile».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

