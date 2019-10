Esposito e Barella: la meglio gioventù nerazzurra

HANDANOVIC 7

Un tempo a guardarsi intorno, poi una paratona salva risultato su Sancho in pieno recupero. E un intervento da bollino rosso su Brandt a metà ripresa.

GODIN 6,5

Se la vede con il fratello di Hazard, poi con Sancho dirottato a sinistra. Ma l'aggettivo è sempre lo stesso: granitico.

DE VRIJ 6,5

Più che un marcatore un regista aggiunto. Con Brandt ha vita facile, allora si dedica a disegnare calcio dalle retrovie. Splendido il filtrante alto, che innesca Lautaro per l'1-0.

SKRINIAR 6,5

Con Jadon Sancho ha il cliente più ostico, ma lo costringe a cambiar fascia. Anche con Hazard in totale controllo.

CANDREVA 7

Avanti e indietro sull'out di destra e senza lesinare energie. Il premio è la rete del 2-0 allo scadere.

GAGLIARDINI 6,5

Alza spesso e volentieri il baricentro, facendosi vedere in inserimento.

BROZOVIC 6,5

Dirige l'orchestra con sagacia tattica, accelerando e temporeggiando a seconda delle esigenze.

BARELLA 6,5

Un trottolino imprendibile per i tedesconi. Scatena le ripartenze, recupera palloni in serie

ASAMOAH 6

Prima frazione a rincorrere, ripresa da lepre. Pari e patta (35' st Biraghi ng).

LAUTARO 7

Toro... inarrestabile. Secondo centro consecutivo in Europa, quinto nelle ultime 4 gare fra campionato e Champions. Questa volta con uno stop di petto a seguire e un destro a chiudere, e a bruciare Burki in uscita, da bomber vero. Peccato per il rigore fallito nel finale (45' st Borja Valero ng).

LUKAKU 5

Rispetto a Reggio Emilia un passo indietro e qualche difficoltà di troppo. Non cava mai un ragno dal buco, macchinoso e prevedibile (17' st Esposito 6,5: niente Mondiale Under 17, ma debutto in Champions con rigore procurato).

CONTE 6,5

Ha l'occasione di agganciare il Borussia in classifica e non la fallisce.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

