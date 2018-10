Esplosione in ditta, tragedia sfiorata

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'esplosione è stata udita ad alcuni chilometri di distanza, un boato che ha spezzato la quiete di Marcallo con Casone e rischiato di distruggere la ditta di solventi Solvet. Tredici persone sono rimaste coinvolte, ma solo un operaio di 38 anni ha riportato ferite gravi.L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda con ustioni di secondo grado su volto, collo e torace. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesi tutti gli altri, per lo più dipendenti dell'azienda che si trovavano nel capannone dove è avvenuto l'incidente. Lo scoppio è stato segnalato poco prima delle 15, sul posto sono stati inviati molti mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e raffreddato alcuni fusti di solvente che si trovavano nell'area a rischio.Le cause sono ancora da accertare, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso stanno lavorando per ricostruire la dinamica e capire se ci sia una responsabilità. Intanto l'Arpac sta svolgendo le analisi dell'aria per verificare la presenza di sostanze nocive per i residenti.(S.Gar.)