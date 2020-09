Esplosione, chef in terapia intensiva

È in terapia intensiva all'ospedale Niguarda con gravi ustioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Sono sempre critiche le condizioni dello chef Adam Serdiuchenko, l'ucraino di 29 anni (ne compirà 30 il 10 ottobre) che è rimasto ferito nell'esplosione del proprio appartamento di piazzale Libia, al civico 20. Esplosione terribile avvenuta sabato alle 7.17 e causata da una fuga di gas, forse partita dalla cucina del bilocale di Adam, che ha provocato sei feriti lievi oltre all'ucraino. Tutte da stabilire le cause: se si sia trattato di un guasto, di un incidente o di un gesto volontario del giovane ucraino, che lavora come chef de rang in un ristorante del centro, lo stabiliranno le indagini della Procura.

Prosegue, intanto, la conta dei danni: i vetri delle finestre, il portone, scagliato a decine di metri di distanza dall'onda d'urto, il solaio, i muri perimetrali. Quella deflagrazione spaventosa poteva causare ben maggiori danni.

E in settimana partiranno le verifiche alle strutture. Anche altri edifici che si affacciano sulla piazza hanno subito danni, sia il civico 22, sia i palazzi sul lato opposto. E ieri prima notte fuori casa per 50 condomini evacuati dalla palazzina di nove piani: chi ospite da parenti chi accolto in albergo a spese del Comune.

