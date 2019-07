Esplode la bomba di calore

Simona Romanò

Milano è nella bolla di caldo africano da ieri. Giornate roventi da bollino arancione fino a domani. A far scattare l'allarme sono le temperature che toccheranno da oggi i 36-37 gradi, ma il corpo ne percepirà fino a 40 gradi.

Il mix di afa e umidità, con un tasso oltre il 53 percento, rende l'aria opprimente e mette a rischio la salute delle persone più fragili, sia anziani che bambini. Ma nemmeno i giovani sono immuni da malori. «L'anticiclone africano non mollerà nelle prossime ore - spiega Samantha Pilati della Fondazione osservatorio meteorologico Milano Duomo - le minime non si abbassano nemmeno di notte: sono ferme a 26,5 gradi con un tasso di umidità notevole. Un connubio che provoca un forte disagio». I milanesi sono madidi di sudore giorno e notte. «Bisogna pazientare fino al weekend - prosegue Pilati - da sabato un ciclone atlantico porterà aria instabile con temporali che abbasseranno le temperature portandole a circa 28 gradi».

Qusta è la seconda ondata di calore torrido che ha investito le città italiane, tra cui Milano. E secondo le previsioni meteo non sarà l'ultima dell'estate. Per ora, però, si pensa ad affrontare le prossime 48 ore. Dall'Arpa arriva l'appello a prestare molta attenzione «evitando il più possibile le attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione, dalle 12 alle 16». In allerta gli operatori del 118, con la centrale operativa dell'Areu che si prepara al superlavoro per l'afflusso di chiamate dovute a malesseri. Anche Palazzo Marino ha avvertito i servizi sociali di prestare molto attenzione agli anziani, soprattutto quelli che vivono soli e lancia un appello a tutti i milanesi «di chiamare l'800 777888 per segnalare le persone in difficoltà».

La città boccheggia. Turisti e cittadini e sono a caccia di un po' di fresco: c'è chi mette i piedi a mollo nella fontana di piazza Castello, chi si bagna e si schizza con i giochi d'acqua di piazza Gae Aulenti. E chi getta la testa sotto le fontanelle. La speranza è che queste ore trascorrano velocemente.

riproduzione riservata ®

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA