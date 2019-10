Esordio al Forum con lo Zalgiris Messina: «Ci servirà più fisicità»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dimenticare il passo falso all'esordio. L'Olimpia si appresta ad affrontare, per la seconda giornata della regular season dell'Eurolega, lo Zalgiris (Forum, palla a due ore 20.45, diretta su Eurosport Player) con l'obiettivo di riscattare la sconfitta, nella gara inaugurale, in quel di Monaco: Avere più energia fisica dello Zalgiris è condizione fondamentale per pensare di vincere la partita, così come sarà essenziale muovere bene la palla in attacco, per non subire la pressione della loro difesa. Lo Zalgiris è una squadra molto ben allenata, che gioca con entusiasmo, contro la quale vogliamo assolutamente, davanti al nostro pubblico, disputare una buona partita, le parole di Messina, coach dell'AX. Curiosamente, anche i lituani non hanno iniziato l'avventura in Eurolega al meglio, visto che hanno perso il match inaugurale con il Baskonia. Tanto il talento a disposizione dell'allenatore Jasikevicius. Tra le novità, spiccano i nomi degli americani LeDay, Hayes e Landale. Gudaitis, nonostante abbia ormai recuperato dal lungo infortunio al ginocchio, non sarà della partita. Assenti Nedovic e Mack, dovrebbe tornare a disposizione Micov. La presenza di quest'ultimo è considerata fondamentale da coach Messina: Speriamo innanzitutto di recuperare Vlado Micov, almeno per qualche minuto, in modo da allungare la rotazione degli esterni, in attesa del rientro di Nemanja Nedovic e tra i lunghi di Arturas Gudaitis, che stanno lavorando peraltro molto bene. I precedenti sorridono ai lituani. In 15 confronti, nove le vittorie dello Zalgiris. Da notare come, lo scorso anno, al Forum, la vittoria è andata ai biancorossi (80-70). Sarà una gara speciale per White che vanta un passato con la formazione lituana (due stagioni con altrettanti campionati vinti). Milano non può permettersi di fallire il secondo appuntamento con l'Eurolega, competizione alla quale tiene in maniera particolare.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

