ESONDAZIONE DEL SEVESO

Angela CalzoniL'annus horribilis del Seveso se lo ricordano tutti, a Milano. Nel 2014 la città finì sott'acqua per ben tre volte. La prima l'8 luglio, con l'intera zona Nord allagata, più di 2000 appartamenti rimasti senza energia elettrica, vie chiuse, viabilità nel caos. Sempre a luglio la seconda, durante la quale in Porta Romana si aprì addirittura un cratere in starda profondo 12 metri. La terza a novembre 2014, quartieri Niguarda e Isola sommersi.A quattro anni di distanza da quell'inferno d'acqua, l'inchiesta della procura è arrivata alla svolta, e contempla anche l'esondazione del 18 settembre 2010. Il pm Maura Ripamonti ha fatto recapitare otto avvisi di garanzia per inondazione colposa a chi all'epoca aveva responsabilità amministrative. Ovvero i due sindaci che si sono avvicendati a Palazzo Marino, Letizia Moratti e Giuliano Pisapia, l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni e altre cinque persone: Marco Granelli, ex assessore alla Protezione civile e ora titolare della Mobilità del Comune, l'ex assessore di Palazzo Marino e ora assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato, l'ex assessore ed ex presidente del Consiglio regionale lombardo Davide Boni, l'ex assessore lombardo Daniele Belotti e Luigi Mille, responsabile lombardo dell'Autorità di Bacino distrettuale del Po. Per tutti il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. I ritardi nel realizzare le vasche, nell'aprire il canale scolmatore e la scarsa manutenzione di tombini e rete idrica, per la Procura, avrebbero contribuito a provocare danni e disagi per i cittadini. La cifra complessiva dei danni «a strutture e infrastrutture pubbliche, imprese e abitazioni» contestata agli otto è di 178 milioni di euro.Ad annunciare per primo di aver ricevuto l'avviso di garanzia è stato l'assessore Granelli, che su Facebook ha garantito che il suo impegno sul dossier Seveso «è sempre stato massimo». «Il mio impegno è sempre stato soprattutto volto a mettere in atto un percorso per diminuire il rischio di esondazioni e le azioni possibili al fine di limitare le conseguenze per la città e per tutte le persone che vivono nelle zone interessate». «Risolvere il problema Seveso a Milano ha concluso - è e sarà sempre la mia priorità».