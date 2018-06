«Ero tornato dai miei, ma soffocavo»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Anche se lavoravo, non avevo possibilità di andare in una casa mia». Lorenzo Totola, 45 anni (foto), padre di una bambina che oggi ha 9 anni, nel 2014 si è trovato ad affrontare le difficoltà economiche legate alla separazione. Da due anni ha ottenuto un alloggio Aler, a Rozzano, grazie ai punteggi per genitori separati con figli minori. Il lavoro è lo stesso di allora, in una ditta di installazione di infissi e zanzariere ma, assicura «quando è arrivata quella casa la mia vita è completamente cambiata».L'aiuto durante i momenti più difficili, ricorda, gli è arrivato dall'associazione Papà Separati Lombardia, curata da Antonio Saggese che da consigliere regionale della Lista Maroni nella scorsa legislatura fu relatore della legge a tutela dei genitori separati, con le prime misure per il sostegno abitativo. «Ero tornato a vivere dai miei. Era un bilocale, e le abitudini ormai erano cambiate». Un «senso di soffocamento». «Anche adesso vivo in un bilocale - racconta ancora - ma è completamente diverso, una casa mia mi ha cambiato la vita: mia figlia viene da me più volentieri perché abbiamo casa nostra e non è la casa dei nonni, siamo io e lei e ho potuto ricostruirmi un'esistenza, ho ricominciato ad avere una vita normale». (E.Stra.)riproduzione riservata ®