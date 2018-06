Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto De FranceschiUna corsa che non ha eguali in Italia e in Europa. Per la prima volta un aeroporto, in cui di giorno atterrano e decollano decine di voli, apre le porte ai runner. Stanotte su il sipario sulla prima edizione della Milano Linate Night Run, una 10 km che si correrà interamente dentro lo scalo cittadino. Start alle 00.30, sulla pista di atterraggio dell'aeroporto milanese di SEA, quando ormai tutti i motori degli aerei saranno spenti. Dalle 21 apertura dei gate e dell'hangar per i concorrenti, trasformato per un giorno in un insolito run-village, dove sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara. Una corsa organizzata da Rcs Sport e sold out ormai da settimane con numero chiuso di 2.000 partecipanti. Per tutti la maglia tecnica e la medaglia da finisher.