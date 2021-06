Ernesto De Franceschi

Un nuovo modo di vivere il mondo del running. Un concept store unico nel suo genere a Milano, in Italia e in Europa. Il gruppo Sportland arriva nel cuore della città con un nuovo negozio interamente dedicato ai runner. Si inaugura stamattina Why Run con l'apertura ufficiale al pubblico, uno spazio vendita tecnologico, di design e arte. All'interno tutti i grandi marchi sportivi, con prodotti in esclusiva e solo personale altamente qualificato a servizio del cliente.

«L'abbiamo chiamato Why Run perché risponde a tutto quello che i runner si chiedono. All'interno ci sono spogliatoi e docce per potersi allenare al vicino parco Sempione palestra e meta di allenamento per molti milanesi. Si potranno provare in esclusiva gli ultimi prodotti. Ogni settimana eventi con brand e ambassador» è stato spiegato ieri all'anteprima per la stampa dai vertici di Sportland, prima del simbolico taglio del nastro.

Il nuovissimo store Why Run è in corso Sempione 6, proprio accanto ai locali della movida milanese: oltre a esposizione e vasto assortimento di tutto quello che gravita attorno al mondo corsa, sarà un centro culturale che ospiterà l'installazione del celebre Studio Paul Cocksedge, appositamente progettata per l'apertura. Antiche pitture rupestri sono state reinterpretate per creare un'enorme scultura a muro, realizzata con calchi di argilla dei piedi dei corridori. Per ideare l'opera, lo studio ha usato un letto d'argilla per catturare le impronte dei runner di tutte le età, poi ha scansionato in 3D queste forme e le ha scolpite in enormi pannelli a muro che avvolgono il negozio fin dall'ingresso.

«La corsa è un settore dello sport che è incredibilmente avanzato tecnologicamente», dice Paul Cocksedge. «Ma al contrario, l'atto dell'esercizio è ancora lo stesso. È mettersi un paio di scarpe e correre nel parco nel fango e nell'acqua».

Uno store che già al primo impatto può essere definito il paradiso per runner e amanti del trail: sarà punto di ritrovo per allenamento collettivi, oltre a spogliatoi, armadietti custoditi e docce, saranno possibili consulenze di alimentaristi con il supporto di preparatori atletici. Con la WR Card ci sarà accesso ad ulteriori forme di agevolazioni e vantaggi esclusivi. Insomma, qualcosa che a Milano non c'era e che cambierà il modo di fare corsa in città.

