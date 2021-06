Eriksen: «L'addio di Conte? Uno choc Io posso dare di più»

Alessio Agnelli

«L'addio di Conte? È stata una grande sorpresa, un vero choc. Anche se abbiamo sempre visto il calcio in maniera diversa, non posso che ringraziarlo per lo scudetto vinto».

Un tricolore che porta anche la firma di Christian Eriksen, fuoriclasse dal percorso travagliato con Antonio Conte, ma sempre all'insegna della massima professionalità e del reciproco rispetto, «anche quando non giocavo molto per scelta tecnica». Ai microfoni dell'emittente danese TV2 Sport, il 29enne di Middelfart ha scelto queste parole per accomiatarsi dal salentino. Evitando di entrare in questioni tattiche, che lo hanno relegato ai margini fino a gennaio (nelle prime 19 di A solo 4 presenze da titolare e 10 da inutilizzato, nel girone di ritorno 13 dall'inizio, 4 da subentrante e solo 2 fermo al palo), e focalizzandosi sull'obiettivo comune, centrato, «perché si trattava di vincere ed è quello che abbiamo fatto - ha sottolineato Eriksen dal ritiro della Danimarca -. Io e il mister siamo sempre stati buoni amici. Lui vedeva il calcio in un modo, io in un altro. Ma personalmente non c'era niente di cui discutere. Che se ne sia andato è stata una grande sorpresa, inaspettata, proprio perché è successo dopo che avevamo vinto. Sapevamo che avrebbe avuto questa conversazione (con Zhang Jr, ndr), non so esattamente come sia andata. È stato un vero choc calcistico».

Ma senza conseguenze per l'ex Tottenham, già fra i nominati (con Marcelo Brozovic) di Simone Inzaghi per il suo centrocampo. Per Eriksen pronto, infatti, un ruolo alla Luis Alberto, con maggiore licenza di offendere e baricentro più alto. Esattamente quanto richiesto dal danese, senza troppi giri di parole, fra un'incertezza e l'altra. «Il mio futuro? Dipende dal nuovo allenatore e da cosa accadrà nel club - ha concluso il numero 24 nerazzurro -. Davvero non so, ma ovviamente preferirei giocare più avanti piuttosto che stare fermo davanti alla difesa. Lì posso dare molto di più».

