Erano solo consulenze quelle che l'ex enfant prodige di Forza Italia Pietro Tatarella faceva per l'imprenditore Daniele D'Alfonso, arrestato come lui il 7 maggio nell'ambito dell''inchiesta della Dda su un giro di tangenti in Lombardia. Lo ha spiegato in un interrogatorio di oltre 3 ore e mezza davanti al pm Paola Bonardi. Tatarella percepiva cinquemila euro al mese e l'imprenditore gli aveva messo a disposizione una carta di credito, due auto, viaggi e vacanze. Contributi che, stando a quanto è emerso dall'inchiesta, iniziati nel 2017 e proseguiti almeno per tutto il 2018. Per i magistrati, che lo hanno accusato di associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito ai partiti, in realtà Tatarella era a disposizione di D'Alfonso e il suo compito era quello di avvicinare altre figure politiche da corrompere e garantire che il maggior numero di appalti pubblici, tra cui quelli di Amsa, finissero alla Ecol-Service. Prima dell'estate, poi, i pm sono pronti a chiedere il processo con rito immediato per tutte le persone arrestate.(V.Gol.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

