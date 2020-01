Erano compagne di banco, uccise a 14 anni di distanza

Vittoria Golinelli

Per la ragazzina, una studentessa di appena 12 anni, quel viaggio in autobus tra viale Campania e piazzale Piola deve essere sembrato interminabile. Un incubo durato una decina di minuti, durante i quali uno sconosciuto sulla linea 91 l'aveva obbligata a farsi toccare le parti intime. Nascosto in un angolo del mezzo pubblico, sempre affollatissimo, l'uomo l'aveva palpeggiata con insistenza. Lei, pietrificata dalla paura, era riuscita a reagire solo dopo un po' di tempo e si era rifugiata vicino alla babysitter che l'accompagnava e che sul momento non si era accorta di nulla.

È stata proprio l'adulta a denunciare le molestie, avvenute il 28 ottobre scorso, e a ricostruire l'accaduto davanti alla polizia. A conferma delle sue parole, oltre allo sfogo della ragazzina, che è stata ascoltata alla presenza di uno psicologo, anche i video delle telecamere del bus. Le indagini della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale hanno permesso di individuare e arrestare il responsabile, che ora è ai domiciliari. Si tratta 41enne Juan Carlos S.G., originario di El Salvador ma da tempo residente a Cologno Monzese. Gli agenti della Polmetro lo hanno riconosciuto subito: lo consideravano un borseggiatore e da un po' di tempo lo stavano monitorando.

Il passato del 41enne è tutt'altro che esemplare. Nel 2016 era stato scarcerato dopo aver scontato una condanna per un tentato omicidio commesso nel 2011 a Vimodrone. Il 30 ottobre di quell'anno aveva ferito con un coltello un peruviano durante una lite all'esterno di un locale. Era stato arrestato dai carabinieri ma al sua attivo ha anche precedenti per atti osceni, furto e ricettazione. Contro l'uomo è stata eseguita l'ordinanza degli arresti domiciliari, emessa dal gip Anna Calabi su richiesta del procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e del pm Ilaria Perinu. Adesso, considerando il suo curriculum e la propensione a commettere reati, si sta cercando di capire se possa trattarsi di un maniaco seriale che abbia colpito altre volte.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

