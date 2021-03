«Era «uno che c'era sempre, per chi aveva bisogno, per chi era senza lavoro, per chi aveva un problema, per industriali, tranvieri, artisti, teatranti», questo probabilmente è «uno dei più bei complimenti che possano essere rivolti ad un sindaco di Milano». Lo ha detto Giuseppe Sala intervento alla cerimonia funebre svoltasi a Palazzo Marino, per Carlo Tognoli, stroncato venerdì dal Covid a 82 anni. Guidò la città dal 1976 al 1986. Non solo «aiutò Milano a uscire dagli anni di piombo, ma ha diretto la città su alcune scelte fondamentali per il futuro come la cultura, il sistema dei trasporti e quella ambientale». Alla cerimonia in sala Alessi, alla presenza della vedova Dorina (con Sala nella foto) e dei figli Filippo e Anna, c'erano anche gli ex sindaci Gabriele Albertini e Giuliano Pisapia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

