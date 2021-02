Era scomparso dai radar 25 anni fa, dopo il furto nella casa di un antiquario milanese, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio del 1996. Ora il dipinto a olio su tela Venere e amore, attribuito all'artista napoletano Domenico Morelli (1826-1901), è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza.

I carabinieri hanno intercettato la tela poco prima che un privato residente a Roma lo vendesse per tramite di una casa d'aste capitolina.

L'indagine è partita il 2 marzo scorso su segnalazione dei militari della sezione elaborazione dati del Comando Tpc, che gestisce il più grande database di opere d'arte rubate al mondo. Il recupero è stato realizzato grazie all'attività di controllo e verifiche mirate che i militari svolgono sui cataloghi d'asta nazionali ed esteri. Il cerchio si è chiuso non appena il privato ha commissionato la vendita alla casa d'aste romana. Il dipinto è stato restituito al legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

