Era finito sotto indagine per aver favorito l'avvocato Luca Marsico, ex socio del suo studio di Varese, nella corsa per ottenere un incarico nel Nucleo di valutazione degli investimenti della Regione Lombardia. Adesso la procura ha chiesto l'archiviazione per il presidente della Lombardia Attilio Fontana nell'ambito dell'inchiesta Mensa dei Poveri, che vede indagato per abuso d'ufficio il governatore. Soddisfatto il suo difensore, l'avvocato Jacopo Pensa: «Sono contento per lui ha detto - in particolare in questo periodo di tragedia sociale».

L'inchiesta è dei magistrati Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri che hanno indagato una settantina tra imprenditori, amministratori locali e politici e hanno fatto luce sul sistema di appalti e nomine pilotate che giravano intorno all'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello. Tra gli imputati in diversi filoni dell'inchiesta anche l'ex eurodeputata azzurra Lara Comi, l'ex vice-coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, il consigliere regionale Fabio Altitonante, il deputato di azzurro Diego Sozzani l'imprenditore Daniele D'Alfonso e Paolo Orrigoni, patron della catena di supermercati Tigros. (V.Gol.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

