Entro la primavera nuova acqua fresca (liscia e gassata) a Milano. Si aprono 30 nuove Case dell'acqua: le prime quattro sono già state attivate in piazza Prealpi, piazza Quarenghi, via Civitavecchia e via dei Guarneri. Per le successive ventisei il Comune sta definendo i luoghi che saranno comunque dai Giardini della Guastalla ai giardini di Franca Rame e di via Venini angolo Palestrina; da piazzale Cuoco, a via Tabacchi; e poi nel parco Giussani tra via Montevideo e via Valparaiso, nei giardini di piazza Napoli - Giambellino, nei giardini di Bande Nere angolo via Orsini, in piazza Piemonte, in piazza Gramsci, in piazza Gasparri, in via Suzzani.

Al termine di questo lavoro Milano avrà una rete di 52 Case dell'acqua. I cittadini possono usufruire del servizio tramite tessera sanitaria e prendere fino a sei litri di acqua al giorno. Con l'utilizzo delle Case si riduce il numero di bottiglie di plastica da smaltire: nel 2019 sono stati risparmiati 203.916 kg di plastica ed evitati 237.052 kg di Co2. I trenta nuovi erogatori saranno dotati di sonde multi-parametriche per il controllo in tempo reale della qualità dell'acqua. Grazie a queste sonde aumenteranno i punti di controllo posizionati lungo la rete di distribuzione, sommandosi ai sistemi della qualità on-line presso le centrali di immissione dell'acqua in rete e consentendo di garantire un maggiore controllo sull'insorgenza di eventuali anomalie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

