«Entro 4 anni addio ticket cartacei»

Arrigo Giana, direttore generale di Atm, qual è l'obiettivo della rivoluzione digitale attiva da ieri?«L'obiettivo è di arrivare nell'arco di 3-4 anni all'80% dei pagamenti digitalizzati da parte dei nostri utenti. Pagamenti in gergo smaterializzati, ovvero senza il ticket cartaceo, che ad oggi sono fermi al 20%. Noi vogliamo invertire la rotta».Crede che sia possibile?«Sì, perché i milanesi sono sempre più tecnologici e sono già abituati alle piattaforme on-line, per le quali è necessaria la carta di credito per tutti gli acquisti».Qual è il vantaggio del sistema contactless?«Migliora il servizio offerto ai nostri utenti, lo rende più veloce e sicuro».Progetti a lungo termine?«Entro fine 2018 vogliamo attrezzare con questo sistema altri tornelli, fino ad arrivare a 500 per poi andare oltre».Che cosa intende?«Oggi partiamo dalla metropolitana, ma l'obiettivo è di estendere il sistema a tutta la rete di trasporto pubblico, anche ai mezzi di superficie, ma per questo aspettiamo di implementare la tecnologia 5G, oggi in fase di sperimentazione a Milano».(S.Rom.)