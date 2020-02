Entra Lukaku: un assist e un gol. Godin senza errori

PADELLI 6

Giusto un tiro-cross dalla trequarti, fermato in presa. Poi solo ordinaria amministrazione in uscita.

D'AMBROSIO 6,5

Su Wanderson le poche volte che sfugge a Moses, e sempre definitivo in chiusura. Sinergia con il nigeriano anche in fase di spinta, alternata.

RANOCCHIA 6,5

Una buona chiusura su Marcelinho, pronti via. Poi tanta esperienza e fisicità contro Swierczok, annullato.

GODIN 6,5

In anticipo, spalla contro spalla e col pallone tra i piedi. Senza punti di riferimento, passa da un avversario all'altro senza sbagliare un colpo e guadagnandosi il rigore nel recupero.

MOSES 6,5

Apprezzabile nei ripiegamenti difensivi su Wanderson. E guizzante davanti. Al bacio due traversoni per Biraghi e Sanchez, propositivo. (27' st Barella 6 Dinamico)

VECINO 6,5

La garra in marcatura è sempre la solita. Bene anche negli inserimenti senza palla e in appoggio all'azione.

BORJA VALERO 6

Senza Brozovic, tocca a lui dettare manovra e tempi di gioco. Ci riesce in parte, disegnando trame di discreta fattura, ma sotto ritmo.

ERIKSEN 7

Scalda le mani al portiere con una volée di sinistro dal limite, poi realizza il vantaggio pochi minuti dopo di destro, centrando anche una traversa a seguire.

BIRAGHI 6,5

Vicino al gol con un destro al volo, respinto a fatica da Iliev. E moto perpetuo in avanti, con cross e inserimenti a getto continuo. (36' st Young ng)

SANCHEZ 5,5

Chance da titolare, ma poche occasioni da 2^ punta. Centra un palo di tacco, grazie a Moses. In rodaggio.

LAUTARO 5

Tanta generosità, anche troppa (vedi il giallo che gli costerà il ritorno di giovedì per squalifica). Ma di movimenti giusti sotto porta davvero pochi. E nessuna occasione a referto. (19' st Lukaku 7: sua la sponda per l'1-0 di Eriksen e suo il raddoppio, di rigore)

CONTE 6,5

La sua Inter non rischia mai e sfonda conChristian Eriksen, l'osservato speciale, e Romelu Lukaku, decisivo da subentrante. Con qualificazione agli ottavi di Europa League già in cassaforte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA