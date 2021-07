Entra in scena sua Maestà l'Atletica Tamberi e Jacobs, ora tocca a voi

Daniele Petroselli

Si entra nella seconda settimana di gare e a Tokyo 2020 scocca l'ora dell'atletica, con l'Italia ancora protagonista. Diversi gli atleti azzurri impegnati già nella prima giornata, compresa una delle stelle della spedizione giapponese, Gianmarco Tamberi, che gareggerà nelle qualificazioni del salto in alto. Lui che a Rio 2016 fu assente per infortunio: ricordate?

Per lui è l'ora della verità, e non si tira indietro: «È l'appuntamento più importante della mia vita, e non vedo l'ora di affrontare la gara - ha confessato -. Scalpito, letteralmente. Ho fatto tutto quel che dovevo. Se mi volto indietro, vedo tutte le mie scelte, e non le cambierei. Ho messo l'atletica davanti a tutto, con l'obiettivo di tornare al top, arrivare a giocarmi qualcosa di grande. Credo di esserci riuscito, e per questo, sono sereno».

Tanti gli avversari da tenere d'occhio: «Il livello è altissimo, ci sono almeno cinque atleti in prima fila - ha ammesso Tamberi -: i russi Ivanyuk e Akimenko, il bielorusso Nedasekau, il qatarino Barshim e lo statunitense Harrison».

Domani notte poi sarà la volta di un altro tra gli azzurri più attesi, Marcell Jacobs, fresco del titolo europeo indoor dei 60 metri con record italiano a Torun e a maggio nuovo recordman italiano sui 100 metri con 9.95. «Me la vedrò con gli statunitensi Bromell, Baker e Kerley, i sudafricani Simbine e Leotlela, il canadese De Grasse, il giapponese Yamagata, il cinese Su, e altri ancora, ma ci sono anche io ha detto l'atleta 26enne -. Chi sbaglia meno porta a casa il risultato. Che tempo servirà per la finale? Sento solo che si dovrà correre forte, e tanto mi basta».

Un azzurro in finale nei 100, però, ai Giochi non c'è mai arrivato (nemmeno il mitico Pietro Mennea). Ma per Jacobs non è un peso, anzi: «È uno stimolo. E mi fa anche piacere che le persone ci contino. Vuol dire che tanti credono in me».

