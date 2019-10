Enrico Vanzina «Storia d'amore per mio fratello»

Ferruccio Gattuso

La Puglia di ieri e di oggi, due pianeti diversi. Ieri terra difficile da abbandonare per trovare lavoro. Oggi meta turistica cool. Di questo, ma di tanto altro e sempre ridendo, parla lo spettacolo Il Cotto e il Crudo - da domani al 6 al Manzoni - scritto e interpretato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo, ex sodali dei mitici Toti e Tata.

Emilio Solfrizzi, ci ricordi chi erano Toti e Tata.

«Io e Antonio formammo una coppia comica ad alto tasso barese, erano i tempi della regionale Tele Norba tra la metà degli anni Ottanta e i Novanta. Ma alla fine io e Antonio non ci siamo mai lasciati, difatti ora siamo in piedi con due spettacoli, questo al Manzoni e Tutto il mondo è un palcoscenico, col quale la prossima stagione saremo a Roma e la stagione successiva a Milano».

Come raccontate la Puglia?

«Con tinte autobiografiche e ironia, ma non facciamo oleografia della nostra terra. Io sono quello che se n'è andato per cercare il successo d'attore. La verità? Volevo diventare il nuovo Al Pacino, ma alla fine il mio l'ho fatto. Antonio ha preferito restare, e ha lavorato con le radici laggiù».

Chi ha avuto ragione?

«Entrambi. Infatti i ruoli di Cotto e di Crudo ruotano tra noi durante lo spettacolo. La Puglia è un luogo dell'anima, lo coltivi anche quando sei lontano».

E Milano?

«Parliamo anche di lei, ma sempre partendo dalla Puglia. A questa città devo molto: da due anni il Manzoni mi fa aprire la stagione, è un atto di fiducia che mi onora».

