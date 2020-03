Enrico Sarzanini

ROMA - Un primato atteso per venti lunghissimi anni da difendere con le unghie e con i denti. La Lazio si è risvegliata in cima alla classifica dopo un'incredibile galoppata, come non accadeva dal 14 maggio 2000 giorno in cui si cucì sul petto il secondo tricolore della sua storia.

In realtà era già successo di trovarsi prima in classifica, ma era sempre accaduto nel girone di andata quando essere lassù è certamente meno indicativo. Abbattuto anche il penultimo tabù (in questi quattro anni ha sconfitto tutte le squadre in casa e fuori manca all'appello solo il Napoli al San Paolo gara che si disputerà all'ultima giornata che potrebbe valere tantissimo) Simone Inzaghi sogna in grande: «L'atmosfera è simile allo scudetto 2000, con uno spogliatoio che si vuole bene - ha ricordato il tecnico sabato nel post gara - con un allenatore che deve prendere tante decisioni non facili».

Contro il Bologna la squadra biancoceleste ha centrato la diciannovesima vittoria stagionale, ventunesimo risultato utile consecutivo, attualmente è la squadra europea che da più tempo non perde nel proprio campionato. L'ultimo ko (1-0) risale alla gara di andata a San Siro con l'Inter. Da allora solo sorrisi e ora un pensiero stupendo. riproduzione riservata ®

