Enrico Sarzanini

ROMA Trecento giorni dopo l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro la Bosnia-Erzegovina nella gara inaugurale della seconda edizione della Nations League allo stadio Franchi. La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui e seguirci esordisce il ct che nonostante i record centrati da quando è sulla panchina azzurra non intende affatto fermarsi: Finora la nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico , e ogni giorno lavoriamo per crescere. Rinviato l'Europeo a causa dell'emergenza Covid l'Italia si testerà con la Nation League: E una competizione cui teniamo molto prosegue - Da quando abbiamo preso la squadra recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare fra le prime 10 evitando i rischi nella compilazione dei gironi del Mondiale. La Nations League è importante anche perché le fasi finali si disputeranno in Italia. Nonostante il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro, Ciro Immobile si dovrà conquistare il posto da tutolare con l'amico Belotti: Per noi sono due certezze ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso non c'è. Il gruppo è perlopiù formato, non ci discosteremo troppo in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. Scelto l'undici anti Bosnia, Donnarumma sarà tra i pali, Florenzi-Bonucci-Chiellini-Biraghi in difesa, Zaniolo-Jorginho-Barella a centrocampo, Chiesa-Belotti-Insigne in avanti con Immobile pronto a scendere in campo da titolare lunedì contro l'Olanda. L'avversario è più o meno la stessa di quella con cui l'Italia ha giocato due volte la passata stagione. Non c'è Pjanic - ha spiegato Mancini - che per loro è un giocatore molto importante però sono una squadra con ottimi giocatori. Italia nuovamente in campo ma sarà un anno ancora più faticoso, i giocatori avranno tante partite in poco tempo conclude il ct che ausoica il ritorno dei tifosi allo stadio. Al suo fianco c'è Florenzi che, tornato alla Roma dal prestito al Valencia, non parla di futuro: Penso solo alle prossime due partite poi deciderò serenamente cosa fare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

