Enrico Piroddi e Milena Ceres, rispettivamente ex titolare ed ex coordinatrice dell'asilo milanese Baby World Bicocca, sono stati condannati in primo grado a tre anni di carcere e a 7 mesi di carcere, la seconda in continuazione con la pena di 2 anni e 9 mesi che aveva già patteggiato nei mesi scorsi, nel processo con rito abbreviato sui maltrattamenti subiti nel luglio 2016 da una decina di bambini, di cui quattro si sono costituiti parte civile.Lo sentenza è stata emessa ieri dal gup Raffaella Mascarino, che ha condannato un'altra maestra a 1 anno e 4 mesi e ha assolto un'altra educatrice. Ai quattro imputati erano stati contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Il giudice ha anche ordinato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni per i due ex responsabili dell'asilo e disposto che i risarcimenti per le quattro famiglie dei bambini che si sono costituite parte civile nel saranno stabiliti in sede civile. I difensori di Ceres e Piroddi, gli avvocati Paola Boccardi e Jacopo Pensa, hanno già annunciato ricorso in appello contro il verdetto, le cui motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.L'inchiesta principale risale al luglio del 2016, quando i carabinieri fecero scattare le manette dopo aver monitorato per settimane con telecamere nascoste quanto avveniva all'interno dell'asilo di viale Sarca: urla, insulti, percosse, minacce, alimentazione forzata ai danni di bimbi di età compresa tra i 10 mesi e i 2 anni. Secondo l'accusa, una piccola venne «imboccata forzatamente» dala Ceres e «rinchiusa da sola al buio nella toilette». Sul ruolo delle altre due maestre invece, la Procura aveva sostenuto che avessero concorso nei maltrattamenti e nei sequestri dei piccini, rinchiusi al buio per punizione, poiché in «veste di educatrici» avrebbero avuto «l'obbligo» di impedirli.