Ufficialmente era un imprenditore rampante. Secondo pm era un boss legato ai clan della ndrnagheta. C'è anche Giorgio De Stefano, più noto come Malefix, tra i 21 arrestati dalla Polizia di Stato in diverse città italiane in un blitz contro le cosche. Il 38enne è l'attuale compagno di Silvia Provvedi (che con la gemella Giulia forma il duo musicale Le Donatella e ha partecipato al Grande Fratello Vip) e padre della piccola Nicole, nata una settimana fa.

Il blitz è avvenuto a Reggio Calabria e in altre città d'Italia (Milano, Roma, Como, Napoli, Pesaro-Urbino): le accuse a carico degli arrestati, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti e detenzione illegale di armi. I 21 fermi riguardano capi e gregari di storiche cosche reggine, De Stefano, Tegano e Libri, da tempo alle prese con dissidi interni e scissioni per la spartizione dei proventi delle estorsioni e per l'avanzamento nelle gerarchie.

L'operazione di ieri ha preso il nome proprio dall'arrestato più noto: Malefix è un imprenditore che vive a Milano e figlio illegittimo del boss Paolino De Stefano, ucciso nel 1985. Nato Giorgio Confello Fibio, Malefix era riuscito a prendere lo stesso cognome del padre e, apparentemente, anche un posto nella cosca. Secondo gli investigatori, Giorgio De Stefano avrebbe rappresentato gli interessi economici della ndrangheta nel Nord Italia, cercando di mediare per ricomporre la frattura tra le diverse cosche alleate. Malefix, a Natale 2017, avrebbe anche costretto un commerciante reggino a consegnarli una cifra che avrebbe dovuto essere spartita tra tutte le cosche e che, invece, sarebbe stata trattenuta dal fratello Carmine.

INTERPOL Sempre ieri, nell'ambito della lotta alla ndrangheta, si è tenuta la prima videoconferenza dell'I CAN, che unisce l'Italia e l'Interpol insieme alle polizie di altri otto paesi mondiali. L'obiettivo è quello di fronteggiare la criminalità organizzata, che nell'emergenza Covid può guadagnare facilmente con usura e riciclaggio.

