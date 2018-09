Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèROMA - Quello di Douglas Costa a Federico Di Francesco, durante Juve-Sassuolo, non è l'unico caso di sputi in campo tra calciatori. Ricordiamo i precedenti più famosi.Rjikaard-Voeller (1990): la sfida tra il difensore olandese e l'attaccante tedesco era già un classico con Milan e Roma in serie A. Ai Mondiali di Italia 90, durante la sfida Germania-Olanda, Rijkaard, da dietro colpì Voeller alla nuca con uno sputo.Simeone-Zago (1999): durante un derby tra Roma e Lazio, le telecamere colgono il centrocampista argentino e il difensore brasiliano mentre si scambiano reciproci sputi. Quell'immagine sarebbe poi diventata un simbolo della rivalità cittadina nella Capitale.Mihajlovic-Mutu (2003): durante una sfida di Champions tra Lazio e Chelsea, l'allora difensore serbo dei biancocelesti sputò all'attaccante romeno, consacratosi in Italia con la maglia del Parma prima di diventare uno dei primi colpi della gestione Abramovic.Totti-Poulsen (2004): Italia e Danimarca, agli Europei in Portogallo, si affrontano in un match senza emozioni, che termina 0-0. Il giorno seguente, però, le tv danesi mostrano un replay in cui si vede Totti, provocato per tutta la partita dal centrocampista poi della Juventus, reagire sputando all'indirizzo dell'avversario. La prova tv porta alla squalifica di Totti che anticipa il triste destino degli azzurri, eliminati in virtù del biscotto scandinavo combinato da danesi e svedesi.