Il caso del delitto di Garlasco potrebbe essere clamorosamente riaperto. A quasi 13 anni di distanza dall'omicidio di Chiara Poggi, il fidanzato Alberto Stasi ha infatti chiesto alla Corte d'Appello di Brescia, tramite la sua legale Laura Panciroli, un'istanza di revisione della sentenza che aveva condannato l'uomo, in via definitiva, a 16 anni di carcere.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015, da allora si trova detenuto nel carcere di Bollate. Laura Panciroli, che da dicembre assiste Stasi, ha spiegato: «Ci sono nuovi elementi che non erano mai stati valutati finora, a nostro avviso decisivi e seri. La sentenza di condanna era stata una forzatura, censurabile sotto tanti punti di vista. Col tempo si sono aperti nuovi scenari, ci siamo concentrati su quelli più argomentabili. Siamo sereni rispetto alla valutazione della Corte».

La decisione sulla revisione potrebbe anche arrivare in tempi brevi, come ha spiegato Claudio Castelli, presidente della Corte d'Appello di Brescia: «Entro la fine di luglio potremmo già decidere sull'ammissibilità dell'istanza».

Chiara Poggi, 26 anni, era stata uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, una domenica mattina, a Garlasco, provincia di Pavia. Fu trovata morta, ammazzata con diversi colpi alla testa inferti con un corpo contundente dal fidanzato Alberto Stasi, 24 anni. Fu lui a dare l'allarme, finendo per essere l'unico indagato per l'omicidio. Dopo essere stato assolto sia in primo che in secondo grado (in abbreviato), Stasi fu costretto al processo d'Appello bis dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato le sentenze di assoluzione e fu condannato a 24 anni di reclusione, ridotti a 16 per il rito abbreviato. Una pena confermata anche dalla Cassazione, anche se in assenza di un comprovato movente dell'omicidio.

