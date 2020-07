Enrico Chillè

Due condanne a 30 anni per gli imputati accusati di omicidio e un patteggiamento di cinque anni per il loro complice. Si è concluso così il processo di primo grado, con rito abbreviato, per la morte di Cristian Giovanny Hernandez Tautiva, il 23enne colombiano ucciso dopo una lite, fatto a pezzi e dato alle fiamme, i cui resti carbonizzati erano poi stati abbandonati nel deposito dei rifiuti di un condominio in zona Bovisasca, nella periferia Nord di Milano.

L'episodio risale al 30 marzo dello scorso anno, durante una grigliata nel cortile del 39enne Arley William Gomez Arango, residente in via Carlo Carrà e connazionale della vittima. Il 23enne aveva iniziato a litigare con altri due colombiani per fatti risalenti a quando tutti si trovavano nel loro paese d'origine, ma alla fine era stato ucciso con una coltellata alla gola ed il corpo era stato fatto a pezzi in una vasca da bagno. I resti del corpo erano stati riposti in una valigia, poi abbandonata e data alle fiamme all'interno di un condominio di via Cascina dei Prati, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'omicidio. Dopo aver identificato i resti carbonizzati grazie alle impronte digitali, la squadra mobile, incaricata delle indagini dirette dal pm Paolo Storari e dall'aggiunto Laura Pedio, aveva ricevuto una preziosa indicazione da un vicino di Gomez Arango, che aveva notato tracce di sangue davanti alla porta della propri abitazione.

Dopo l'omicidio i due killer si erano dati alla fuga all'estero: il 23enne Jhonathan Rolando Hernandez Vega, che era arrivato in Italia da appena un mese con un visto turistico, era stato fermato poco prima di imbarcarsi su un volo diretto in Colombia con scalo a Madrid, mentre Dilan Mateus Mateo Cardenas, di un anno più giovane, era stato arrestato in un hotel vicino Parigi dopo essere fuggito in Francia. Per i due imputati - accusati di omicidio aggravato dalla crudeltà - la procura aveva chiesto l'ergastolo. Entrambi i giovani sono stati condannati dal gup Patrizia Nobile a 30 anni, col rito abbreviato, mentre il 39enne connazionale, accusato di occultamento e distruzione di cadavere ma non dell'omicidio, ha patteggiato una pena di cinque anni. La pubblicazione delle motivazioni della sentenza di primo grado per la morte di Cristian Giovanny Hernandez Tautiva è attesa entro 30 giorni.

