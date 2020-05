Enrico Chillè

Canzoni personalizzate da dedicare per occasioni speciali, come compleanni e anniversari, ma anche per la voglia di sentirsi uniti nonostante la distanza. Ecco la Canzone Fattapposta, la brillante iniziativa benefica dei Duperdu, storica coppia di chansonnier (la cantante Marta Marangoni e il pianista Fabio Wolf, che nella vita reale sono sposati e hanno due bambini) di casa al Franco Parenti, al Teatro della Cooperativa, allo Spirit de Milan e in altri locali milanesi.

Chiunque abbia intenzione di dedicare una canzone a qualcuno, specialmente se lontano, può contattare i Duperdu via e-mail (info@duperdu.org) per avere tutte le informazioni necessarie e rispondere a un questionario sul destinatario. I due chansonnier milanesi, a quel punto, inizieranno a scrivere un brano, sulla base delle loro melodie originali, che poi verrà cantato in videochiamata a chi riceverà la dedica personalizzata. Il prezzo di ciascuna Canzone Fattapposta è di 50 euro,interamente devoluti alle attività di teatro sociale dell'Aps Minima Theatralia. L'associazione, a sua volta, devolverà il 10% alla Cooperativa Diapason, che si occupa di teatro sociale e di assistenza alle famiglie bisognose nel quartiere Niguarda.

«In questo momento abbiamo tantissime richieste, da tutta Italia e non solo. Si tratta di un'iniziativa emozionante, tanto per noi quanto per chi invia e riceve la canzone: entriamo davvero nell'intimità di queste persone e famiglie. Il testo e la registrazione restano per sempre, sono un regalo molto particolare e siamo molto contenti di questa nostra iniziativa» - spiegano a Leggo i Duperdu - «Alcuni esempi: amici che hanno dedicato una canzone a chi ha sconfitto il Covid, oppure persone anziane sole in casa a cui i familiari cercano di dare un momento di felicità. Ma anche marito e moglie a distanza forzata, perché lei è rimasta bloccata a Hong Kong, dove studia la figlia. Oppure il gruppo di colleghi che avrebbe dovuto riunirsi a New York e che si sono ritrovati tutti insieme, collegati in videochiamata mentre noi cantavamo la loro canzone personalizzata».

Il teatro, quindi, si rinnova per non fermarsi. Marta e Fabio, dei Duperdu, ne sono consapevoli: «Il nostro è un settore che, per ovvie ragioni, ripartirà solo tra diversi mesi. Si parla di una possibile riapertura tra autunno e inverno, ma sono previsioni ottimistiche: più probabile che se ne riparli nel 2021». La loro iniziativa, però, permette di non perdere di vista l'obiettivo sociale del loro impegno: «Abbiamo deciso di fare beneficenza per aiutare le piccole realtà che conosciamo bene, perché una cosa è certa: andrà tutto bene solo se andrà bene per tutti».

