Emre Can: «Juve, non vedo l'ora di giocare»

Timothy OrmezzanoTORINO - La lunga attesa è finita. Emre Can è ufficialmente un giocatore bianconero. È' arrivato con l'etichetta di parametro zero, ma la Juve sborserà 16 milioni di oneri accessori, la paghetta per entourage e intermediari. Il centrocampista tedesco di origini turche ha firmato un quadriennale da 6 milioni a stagione. Avrà il numero 23 liberato da Szczesny, che erediterà l'1 da Buffon.Ieri la passerella torinese - in elegante completo blu con pochette bianca - tra un centinaio di tifosi che lo attendevano al J Medical, prima della firma e delle dichiarazioni di intenti: «La Juve è abituata a vincere, l'obiettivo è lo scudetto - ha detto il 24enne Emre Can -. Un mio vecchio allenatore (il siciliano Toni Magliarisi; ndr) mi disse che un giorno sarei arrivato qui. Non vedo l'ora di lavorare con Allegri». Nell'incontro di mercoledì con il Psg la Juve ha chiesto informazioni su Rabiot, valutato 50 milioni dai parigini, interessati ad Alex Sandro. Costa la metà il russo Golovin, per il quale i bianconeri sono in vantaggio sul Chelsea. Tutto fatto infine per Cancelo, in arrivo per 38 milioni dal Valencia, che spinge per la cessione a titolo definitivo con pagamento rateizzato.Intanto un post su Instagram di Marchisio per la campagna Unhcr a sostegno dei rifugiati ha provocato una pioggia di insulti beceri, commenti razzisti e facili ironie tipo «ospitali a casa tua». Mah...riproduzione riservata ®