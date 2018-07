Emre Can: «CR7? Sarebbe fantastico»

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Cristiano Ronaldo alla Juve? Giocare con lui sarebbe grandioso per chiunque. Non so se ci sono stati contatti, ma se arrivasse sarebbe fantastico». Parole e musica di Emre Can, ieri, nel suo primo giorno di lavoro in bianconero. Più ancora dei tifosi, assicurano negli ambienti juventini che siano gli stessi giocatori bianconeri a non stare più nella pelle al pensiero di giocare con CR7. Ex compresi, a sentire lo spot fatto da Evra durante una diretta Facebook: «Se vuoi giocare fino al 2050 devi andare alla Juve. Cristiano fai la scelta giusta».L'ottimismo cresce ogni giorno di più. «Ci vediamo presto», la telegrafica risposta data dall'ad Marotta ai cronisti in pressing. Secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese potrebbe interrompere le sue vacanze in Grecia per sbarcare addirittura oggi a Torino. Difficile, quasi impossibile.In Spagna assicurano che la proposta juventina è stata portata da Jorge Mendes sul tavolo di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Circa 120 milioni per il cartellino, mentre l'accordo con Cristiano prevede per lui un quadriennale da altri 120 milioni complessivi di ingaggio. La giunta direttiva della Casa Blanca prevista per oggi sarebbe slittata a lunedì prossimo, ma questo non vuol dire che slitti anche la chiusura della trattativa tra la Signora e CR7. Il portoghese ha rotto con il club spagnolo, che ha chiesto allo stesso Cristiano di annunciare il divorzio in prima persona. A Torino, intanto, è arrivato Emre Can, che ha scelto la Juve per un motivo: «Conosco la mentalità vincente dei bianconeri: sono venuto qui per conquistare nuovi titoli».Il centrocampista tedesco, che ha rivelato un debole per l'ex juventino Zidane, la pensa proprio come Allegri, anche lui piuttosto affamato nonostante le scorpacciate di trofei delle ultime stagioni: «Come ogni anno, conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c'è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!».