Empoli, salta Andreazzoli: ecco Iachini

Massimo SartiMILANO - Tante belle prove, anche contro le big. Tanti complimenti, ma pochi punti, 6 in 11 giornate. È finita l'esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli: l'ex allenatore della Roma, chiamato in corsa lo scorso dicembre e artefice dell'immediato ritorno in A dei toscani, è stato esonerato, tra l'altro nel giorno del suo 65° compleanno. In arrivo uno specialista di salvezze, Beppe Iachini: l'ultima, quella di maggio alla guida del Sassuolo.Andreazzoli è il terzo tecnico ad essere sollevato dall'incarico: Ivan Juric ha sostituito Davide Ballardini al Genoa: pur pareggiando a Torino con la Juve, il croato ha conquistato appena 2 punti in 4 gare. Per Gian Piero Ventura 3 stop su 3, dopo i 6 in 8 giornate di Lorenzo D'Anna: per il Chievo è la partenza peggiore di sempre in A, con l'aggravante del -3. Hanno bisogno di puntellare le loro panchine Leonardo Semplici alla Spal, Julio Velazquez all'Udinese, ma anche Filippo Inzaghi al Bologna. Sembrava spacciato Moreno Longo, ma il Frosinone ha centrato 5 punti (4 in trasferta) nelle ultime 3 gare.In B è saltato a sorpresa Andrea Mandorlini, avvicendato alla Cremonese da Massimo Rastelli. «Imbattuti fino a 10 giorni fa. In emergenza abbiamo fatto risultato a Verona. Non commento neanche questo esonero», ha postato, amaro, l'ex difensore dell'Inter.