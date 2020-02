Emozionanti eroi fatti di mattoncini

Fabrizio Ponciroli

Ogni vero appassionato di Lego vi dirà, sempre, che con i mattoncini, si può fare tutto. La dimostrazione è Hero Bricks, la mostra allo Wow Spazio Fumetto fino al 15 marzo dedicata a icone e scene cult di cinema, televisione e fumetti in, appunto, mattoncini. Attraverso oltre 50 creazioni vengono ritratti e omaggiati supereroi, saghe cinematografiche come Ritorno al Futuro, Ghostbusters, Alien, Jurassic Park, Star Trek Star Wars, eroi nostrani come Tex e tanto altro. Set Lego ideati da artisti autentici, in grado di creare vere opere d'arte come la riproduzione del cyborg T-800, noto per il famoso film Terminator (1984). Diverse le aree tematiche. Dai veicoli delle serie tv degli anni '80 più note, come Hazzard, Supercar e l'A-Team, a numerosi modelli della Batmobile, Non mancano creazioni che omaggiano l'animazione giapponese, attraverso riproduzione di robottoni e personaggi del magico universo di Miyazaki. La mostra prevede anche una sezione dedicata alla storia dell'azienda Lego con l'esposizione di set d'epoca che raccontano l'evoluzione dei mattoncini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

