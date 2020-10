Emma Nolde: «La musica? Serve a unire»

Francesca Binfarè

Emma Nolde ha solo 19 anni e già tanto si parla di lei. A Milano ha aperto il concerto di Francesca Michielin, qualche mese fa. Stasera torna per uno show tutto suo, all'Arci Bellezza all'interno della rassegna Aspetta primavera, Bellezza. Presenta il ì disco di debutto Toccaterra. Ad aprire la serata sarà la band Tonno, ma tutti gli occhi sono puntati su Emma Nolde, emozionata il giusto.

Cosa si aspetta da questa serata?

«Arrivo a Milano con la voglia di avere davanti persone predisposte all'ascolto. Qui il pubblico ha un'attenzione meno provinciale rispetto ad alcuni posti dove ho suonato. Io sono abituata alla provincia, soprattutto quella toscana (dove vivo), ma ho già suonato a Milano e so che il pubblico qui ascolta con la curiosità di scoprire ciò che non si conosce».

L'incertezza causata dal Covid come la sta vivendo?

«So che troverò persone vogliose di concerti, indipendentemente dal fatto che siano in piedi o sedute. Io cercherò semplicemente di presentare quello che faccio. I miei brani sono stati scritti solo per la mia necessità di espressione, senza seguire nessuna tendenza: sono fortunata, lo so. Quello che voglio è che le persone si riconoscano e si sentano rappresentate dalle mie parole, perché tutti viviamo le stesse situazioni prima o poi. La musica non vende niente, può solo far sentire comprese le persone: per me è questa la sua funzione».

Come sarà la scaletta del concerto?

«Penso che suonerò il mio disco e farò anche alcuni brani in inglese, che risalgono del periodo in cui ho iniziato a scrivere, verso i 15 anni. Sono cose con più groove, ispirate ad Anderson Paak (cantante r&b e rapper, nda). Cover non penso di cantarne. Spero che il pubblico senta nei miei brani qualcosa di fresco».

