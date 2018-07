Eminem e il caldo: 372 fan al tappeto

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòEminem ha mietuto vittime: sono state ben 372 le persone soccorse dal personale dell'Areu, cinque delle quali portate al pronto soccorso. Nulla di grave per nessuno di loro: soltanto svenimenti dovuti a cali di pressione, qualche slogatura, contusioni da calca.Il caldo e la ressa hanno provocato una raffica di malori fra gli ottantamila fan in delirio per l'ormai non più giovanissimo rapper di Detroit. Agli ingressi del parco Experience - l'ex area Expo si sono riviste le maxi code dei tempi di Expo. Già nel primo pomeriggio a migliaia si sono messi diligentemente in attesa dell'apertura dei cancelli, sotto il sole implacabile. Una volta entrati, gli spettatori accorsi per il primo attesissimo concerto italiano del Revival Tour di Eminem, hanno cominciato a correre lungo tutto il decumano pur di accaparrarsi i posti migliori. Qui, i primi incidenti con alcuni giovanissimi che sono caduti provocandosi qualche ginocchio sbucciato o caviglia dolorante. Poi, la lunga attesa (il concerto iniziava alle 21). Nonostante, cappellini, ombrellini e bottigliette d'acqua, in 372 hanno accusato malesseri tanto da dover ricorrere ai sanitari.