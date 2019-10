Emiliana Costa

Un ritorno alla musica e alla vita. Da stasera a domenica, Michele Bravi sarà al Teatro San Babila per un live piano e voce molto intimo. Tre date evento (18-19-20 ottobre alle ore 21) andate immediatamente sold out, che hanno spinto l'organizzazione ad aggiungere una quarta replica domenica pomeriggio.

L'artista di Città di Castello vincitore nel 2013 della settima edizione di X Factor torna a esibirsi dal vivo a undici mesi dall'incidente stradale che lo ha visto coinvolto. Incidente in cui ha perso la vita una donna di 58 anni e per cui Bravi andrà a processo (l'udienza preliminare è il 5 dicembre).

Per quasi un anno, l'interprete, classe 1994, ha scelto il silenzio. «Per ricostruire piano, piano la realtà», scriverà lui su Instagram. La prima intervista, lo scorso maggio al Corriere della Sera, quando ha parlato di un possibile ritorno sulle scene. «Le persone che mi sono state vicine in questo periodo - ha detto - mi hanno chiesto di tornare alla realtà. E io mi fido di loro». Sempre lo scorso maggio, l'artista è di nuovo sul palco, ospite del concerto di Chiara Galiazzo al Teatro Gerolamo.

Bravi si avvicina alla musica fin da piccolo. Canta nel coro dei bambini di Città di Castello e studia chitarra e pianoforte. Poco più che maggiorenne, vince X Factor con il brano La vita e la felicità, scritto da Tiziano Ferro, che in breve diventa disco d'oro.

Nel 2014 pubblica l'album A passi piccoli, che non otterrebbe però il successo sperato. Ma Bravi si reinventa, apre un canale Youtube e torna in pista. Simbolo della rinascita è l'album del 2017 Anime di carta, in cui c'è anche il brano Il diario degli errori, con il quale si aggiudica il quarto posto a Sanremo e ottiene la certificazione di doppio disco di platino.

Nel maggio 2018 collabora con Gué Pequeno al singolo di Elodie Nero Bali. Stasera, il ritorno ufficiale. È il giorno della seconda rinascita.

