Emiliana CostaE adesso tocca a Milano. Hanno fatto attendere i fan per oltre quattro anni. Quattro anni di silenzio, discografico e live. Ma ora gli Arctic Monkeys sono tornati. Non sono più, non del tutto, la band indie rock che si era fatta strada all'inizio degli anni Duemila. Hanno cambiato pelle e sonorità, sono cresciuti e maturati. Ma l'energia quella no, quella è sempre la stessa. Stasera la band di Alex Turner accenderà il Forum per un concerto che è andato subito tutto esaurito. Lounge music e ballate suadenti, sono questi gli ingredienti della versione rivisitata e corretta delle scimmie artiche. Sì, perché il gruppo, che ha strappato agli Oasis il record brit di velocità di vendita per un album d'esordio e che ha abituato i fan a un sound punk ed indie rock, è tornato sul mercato con un disco innovativo. Tranquility Base Hotel & Casino rappresenta un coraggioso cambio di stile, con i riff di chitarra che lasciano spazio a sonorità più morbide e le note del pianoforte che si fanno protagoniste.Il pubblico ha dato fiducia alla nuova pelle della band e l'album, uscito ll'11 maggio senza essere preceduto da alcun singolo, è già in cima alle classifiche. E ha anche conquistato qualche record. È il vinile più venduto in Inghilterra negli ultimi 25 anni. E i biglietti dei concerti vanno a ruba. Stasera, dunque, Milano si fa regno della musica lounge e delle sonorità eleganti dal sapore retro. Il rock strizza l'occhio al jazz e al soul, ma non del tutto. Secondo le scalette delle date precedenti, gli Arctic Monkeys presenteranno i nuovi brani, ma senza dimenticare il passato. Da I bet you look Good on the Dancefloor (la prima, quella che segnò l'inizio dell'ascesa) a Do I wanna know? e Crying Lightning, tra le canzoni che hanno consacrato la band e che potrebbero infiammare il Forum. Voce potente e stropicciata, Alex Turner è pronto a tornare.