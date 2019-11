Emiliana Costa

Dopo il tutto esaurito delle quattro date primaverili al Forum, Marco Mengoni torna e bissa il bis. I tre nuovi concerti, stasera, domani e domenica, sono infatti già sold out.

Il cantante dall'inconfondibile timbro soul-pop che ha raggiunto il successo prima con la vittoria di X Factor 2009, poi vincendo Sanremo 2013 con L'essenziale riporta a Milano con il suo Atlantico Tour. Tornano, dunque, le geometrie variabili del palco e le spettacolari luci-video, ma con una scaletta rinnovata. Mengoni proporrà i brani di Atlantico On Tour, il disco uscito a ottobre, con tre pezzi inediti. E tra gli autori spunta Mahmood che firma Duemila volte. «Il titolo spiega l'artista rappresenta gli errori che tutti facciamo nelle relazioni. Spesso non c'è via d'uscita, occorre perdersi per potersi ritrovare». In scaletta anche gli altri due inediti, Calci e pugni di Gazzelle, e Il destino avanti, dalle sonorità sudamericane, care all'artista. Con i suoi concerti, Mengoni vuole anche far riflettere il pubblico sulle tematiche ambientali. «Il nuovo album ha un packaging biodegradabile al 100% che si autodistrugge in due mesi, invece di utilizzare la pellicola di plastica usiamo fibra di mais». Non solo musica. Il cantante - 31 anni il prossimo 25 dicembre ha appena dato il via al podcast Il riff di Marco Mengoni. «Si tratta di una serie di chiacchierate con personaggi appartenenti a mondi diversi, per conoscere il loro riff».

riproduzione riservata ®

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA