Emiliana Costa

Dopo il tour trionfale del 2018, 180mila spettatori, Coez torna a Milano con un bis di concerti ed è ancora sold out. Il rapper-cantautore salernitano, romano per vocazione, è ad Assago domenica (sold out) e poi il 26 novembre con il suo È sempre bello in tour. «Io arrivo da infiniti concerti in piccoli club, anche davanti a solo 100 persone e questa cosa a me e ai miei musicisti ci ha permesso di farci le ossa. Se su un palco ti diverti, stai bene e c'è affinità, funziona sia davanti a trenta persone sia davanti a trentamila», spiega Coez. E ancora: «La dimensione del live è unica, riguarda quello che succede tra te e il pubblico, in quel posto e in quel momento esatto». E per domenica, sul palco con la sua band storica, sono 27 i brani in scaletta per oltre due ore di musica, dalle hit che hanno fatto la storia dell'artista (da Ali Sporche, E yo mamma, Siamo morti insieme) ai brani più recenti.

Classe 1983, vero nome Silvano Albanese, Coez si muove fra rap e cantautorato, ma comincia la sua carriera come writer: infatti il nome non è altro che la sua tag. A 19 anni, insieme a due compagni della scuola cinematografica, dà vita alla band Il Circolo Vizioso. Nel 2009, arriva il primo album da solista Figlio di Nessuno. La musica per immagini di Coez, che come un writer tratteggia nei suoi brani affreschi di vita vissuta, conquista il pubblico. Il grande successo nel 2017 con l'album Faccio un casino fino ad arrivare al quinto album È sempre bello, uscito a marzo, che dà il nome al tour.

Il 27 ottobre. Forum. Via Di Vittorio, 6. Ore 21 - sold out

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA