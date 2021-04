Emergenza Juve: Bonucci positivo

Timothy Ormezzano

Juve in piena emergenza, a poche ore dal derby di domani (ore 18) in casa del Torino. Non bastava la squalifica di Buffon. Non bastava la positività di Demiral, ieri rientrato da Istanbul a Torino a bordo di un volo sanitario. A complicare ulteriormente le cose ecco lo stop di Bonucci, che al rientro dagli impegni con la Nazionale è risultato positivo al Covid. I due difensori, posti in isolamento, salteranno sicuramente anche la sfida contro il Napoli di mercoledì allo Stadium. Resta un po' di apprensione per Bernardeschi e Chiesa, che hanno condiviso gli impegni in Nazionale con Bonucci e con i sei membri positivi dello staff azzurro, ma i primi test hanno dato esito negativo. E poi ci sarebbero gli acciacchi di Arthur, di nuovo infastidito da una calcificazione ossea. Ma il brasiliano, Dybala e McKennie con ogni probabilità verranno esclusi dai convocati del derby per motivi disciplinari, dopo la festa in casa McKennie che ha violato le norme Covid e il coprifuoco. Pare invece rientrato l'allarme per Szczesny, scoppiato dopo quattro casi di Covid rilevati nella Polonia. Il portiere prenota i pali bianconeri nel derby. In difesa largo invece a Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo è molto probabile l'impiego di Cuadrado, Rabiot, Bentancur e Chiesa, con Kulusevski e Ramsey di scorta. In attacco infine ci saranno Morata e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo a caccia del suo 30° gol in una stracittadina (tra Manchester, Madrid e Torino) contro quel Toro che ha impallinato 3 volte in 5 incroci. Il ko contro il Benevento è difficile da digerire. Il derby sarà sicuramente una battaglia. Sia noi che loro abbiamo bisogno di fare punti, dice Cuadrado che contro il Toro, il 31 ottobre 2015, segnò il suo primo gol in bianconero regalando al 93' la vittoria alla Juve.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

