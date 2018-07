Ema, un altro smacco Ue

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiSi riducono sempre più le speranze di riaprire la partita Ema, l'Agenzia europea del farmaco che nel 2019 dovrà lasciare Londra per effetto della Brexit.L'agenzia al momento prosegue le procedure di trasloco ad Amsterdam, la città che a novembre ha vinto al sorteggio contro Milano. La Corte di giustizia Ue ieri ha infatti respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune. Si tratta di un atto che Palazzo Marino aveva presentato in via cautelativa in attesa di un giudizio «nel merito» sulla richiesta fatta invece per l' annullamento vero dell'assegnazione alla città olandese dell'Agenzia. Un atto secondario dunque, ma la decisione arrivata ieri da Bruxelles non lascia margini di ottimismo in attesa del verdetto finale. Per riaprire i giochi il sindaco Giuseppe Sala aveva anche chiesto e ottenuto un'audizione al Parlamento Ue e Governo italiano da una parte e Palazzo Marino e Regione dall'altra, emersi i ritardi di Amsterdam, si erano subito mossi in sinergia, su diversi fronti. Nel respingere la richiesta di sospensiva ieri la Corte ha ritenuto che manchi «l'urgenza», indicata invece tra i requisiti necessari per accogliere l'istanza, senza anticipare comunque nulla nel merito della questione. In altre parole, secondo Bruxelles, Milano può attendere la decisione finale «senza riportare danni gravi e irreparabili».Sulla vicenda ha sollevato critiche il segretario della Lega Lombardia Paolo Grimoldi. «Assurdo. L'urgenza è implicita nello stesso ricorso, perché è evidente che più tempo passa e più ne trae vantaggio Amsterdam per colmare i suoi ritardi e se il trasferimento avviene poi non si potrà più tornare indietro». Adesso, ha aggiunto ancora «bocciata la sospensiva confidiamo che la Corte riconosca comunque la fondatezza del ricorso e blocchi il trasferimento ad Amsterdam. Ma a questo punto serve una pronuncia in tempi rapidi».